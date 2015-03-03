Угорщина на 30 років засекретила ядерний договір з Росією

Контракт передбачає спорудження двох енергоблоків на угорській АЕС, повідомляє Новое Время з посиланням на Associated Press.

Рішення парламенту заборонило повідомляти подробиці угоди протягом 30 років.

Правляча правоцентристська партія Фідес пояснила секретність завданнями національної безпеки.

"Тільки технічні і фінансові подробиці засекретять на 30-річний термін, - це робиться заради національної безпеки", - заявили в партії.

У той же час кілька неурядових організацій направили лист прем'єрові Угорщини Віктору Орбану, який викликає невдоволення в країні і в ЄС пропутінськими поглядами, закликавши переглянути цей закон.

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В грудні 2014 Росатом уклав контракти на добудову АЕС Пакш в Угорщині.

В ході візиту в Угорщину 17 лютого президент Росії Володимир Путін вирішував з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном питання енергетичного співробітництва.

На переговорах сторін було прийнято рішення про продовження існуючого контракту на поставки російського газу в Угорщину, який завершується в цьому році. Крім того, обговорені плани будівництва Росатомом двох нових енергоблоків на єдиній в Угорщині АЕС Пакш.