Ізраїль зазнав ракетного нападу

За останні півгодини близько 20 ракет, випущених з території Лівану, впали на півночі Ізраїлю в містах Цфат, Нагарія і Хацор. Як повідомляє агентство Reuters, про це заявила офіційний представник ЦАХАЛ.

Одна з ракет вразила житловий будинок в місті Цфат. За твердженням місцевих жителів, поранено вісьмох осіб. Деякі з них дістали тяжкі поранення.

За даними інтернет-видання NEWSru.co.il, кількість поранених досягає десяти людей, двоє з них у тяжкому стані. За даними газети Yedioth Ahronot, кількість поранених становить 12.

Загалом на місто впали не менше десяти ракет типу "Катюша". Це вже другий обстріл Цфату за цей день. Мер міста вимагає запровадити надзвичайний стан.

Крім того, в Нагарії легкі поранення дістали п`ятеро людей.

За останніми даними, триває обстріл реактивними снарядами населеного пункту Бейт-Джан у районі гори Мерон у Верхній Галілеї.

Лента.ру