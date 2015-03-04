У США виправдали поліцейського з Фергюсона, інцидент з яким викликав масові протести

За даними відомства, немає доказів, які б могли спростувати заяви Вілсона про те, що він відкрив стрілянину, тому що у нього були серйозні підстави побоюватися за своє життя. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Вілсон застрелив неозброєного 18-річного Брауна в серпні минулого року, цей інцидент викликав хвилю протестів в Фергюсоні та інших містах США.

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У вівторок міністерство юстиції США повідомило про те, що підтверджуються факти, які свідчать про упередженість поліцейських міста Фергюсона по відношенню до афроамериканців, - поліція застосовує до чорношкірих надмірну силу і частіше зупиняє і обшукує чорношкірих водіїв, ніж інших.