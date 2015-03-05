Бойовик ІД прийняв християнство після того, як пережив клінічну смерть
01:56, 05 березня 2015Світ
1230 0
Бойовик "Ісламської держави" прийняв християнство, переживши клінічну смерть після серйозного поранення в битві.
Бойовик ІГ прийняв християнство після того, як пережив клінічну смерть / ingold.ua
32-річний чоловік оселився в католицькому монастирі на півночі Сирії, повідомляє Росбалт з посиланням на портал Linga.
"Після того, як він повернувся до життя, він усвідомив, що його релігійні переконання були невірні", - розповів священик монастиря.
Читайте такожБойовики «Ісламської держави» живцем спалили 45 осіб
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter