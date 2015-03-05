Бойовик ІД прийняв християнство після того, як пережив клінічну смерть

32-річний чоловік оселився в католицькому монастирі на півночі Сирії, повідомляє Росбалт з посиланням на портал Linga.

"Після того, як він повернувся до життя, він усвідомив, що його релігійні переконання були невірні", - розповів священик монастиря.

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