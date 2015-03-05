У Китаї борються з корупцією: чиновникам вже організували екскурсії до в'язниць

Після кількох корупційних скандалів у Держкомітеті КНР з розвитку і реформ (ДКРР) у чиновників відомства вирішили виховувати чесність шляхом організації екскурсій до в'язниць, повідомив у четвер журналістам керівник ДКРР Сю Шаоши, передають РИА Новости.

За період з травня 2013 по жовтень 2014 року було затримано 19 діючих і колишніх співробітників Держкомітету за підозрою у хабарництві, серед них - екс-директор департаменту ціноутворення ДКРР Цао Чанцін.

Сю Шаоши визнав, що "у чималої кількості співробітників департаменту ціноутворення виникли корупційні проблеми", і заявив, що "ми рішуче підтримуємо боротьбу центрального уряду з корупцією, в тому числі всередині нашого комітету".

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"Після початку корупційних справ ми вжили низку заходів щодо колективного виховання співробітників, протягом минулого року ми провели екскурсії по декількох в'язницях Пекіна для більш ніж 200 наших кадрових працівників", - повідомив Сю Шаоши.

За його словами, відомство також проводить аналіз причин корупції у відомстві, прагне створити прозору систему контролю за співробітниками.