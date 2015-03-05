Макаревич: Звичка "гадити" залишилася у росіян з часів татарської навали

Раніше в одному з інтерв'ю музикант сказав, що така звичка залишилася у росіян, мабуть з часів татаро-монгольського ярма.

«Я нічого образливого на увазі не мав, це кажучи. Це просто певні риси, які склалися історично і історично, успадковуються», - заявив артист, пише Говорить Москва.

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На його думку, коли «плем'я весь час пересувається, їм немає сенсу прибирати за собою, так як у них завтра буде нове чисте місце».

При цьому доктор історичних наук Лев Домешек в ефірі радіостанції «Говорить Москва» зазначив, що у кочових народів завжди було винятково шанобливе ставлення до природи і землі.

В одному з інтерв'ю співак і лідер рок-групи «Машина часу» Андрій Макаревич розповів, чим білоруси відрізняються від росіян. «Різниця є, звичайно. Хоча б навіть у ставленні до природи. У вас це відношення європейське, у нас - зіпсоване кочівниками. Кочівники звикли гадити, тому що вони не сидять на місцях: вони завтра їдуть далі. Можна не дбати про чистоту. Підозрюю, що у росіян це залишилося з часів татарської навали», - додав Макаревич. Це висловлювання музиканта викликало бурхливе обговорення в мережі.