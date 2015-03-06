Гаррісон Форд серйозно постраждав в результаті аварії літака часів Другої світової війни

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на інтернет-видання TMZ

Літак, за штурвалом якого був 72-річний Форд, впав на полі для гольфу в околицях Лос-Анджелеса. Актор отримав множинні травми голови і був госпіталізований.

Форд має ліцензію пілота і зробив безліч польотів. Крім того, це не перша катастрофа.

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Цього разу актор перебував за штурвалом, імовірно, колекційного літака Ryan PT-22 Recrui часів Другої світової війни. Це одномісний, одномоторний моноплан.