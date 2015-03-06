В Індії натовп увірвався у в'язницю і лінчував ґвалтівника

Про це повідомляє Lb.ua з посиланням на The New Indian Express.

35-річного нелегального мігранта з Бангладеш протягли голим по вулиці і забили камінням до смерті. У розправі над чоловіком брали участь близько 4000 осіб. Крім того, нападники підпалили щонайменше 10 машин і будинків.

Як повідомляє агентство Рейтер, поліція почала стріляти в натовп, у результаті загинула одна людина і ще кілька отримали поранення. У місті введено комендантську годину.

За версією слідства, в лютому Хан зґвалтував 20-річну дівчину з племені нага.

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Це не перший такий інцидент за останній час. У січні шістьох чоловіків із Калькутти звинуватили у викраденні та груповому зґвалтуванні японської туристки. Передбачають, що її протягом місяця тримали в полоні після того, як вона вирушила в буддійський храм Бодх-Гая у штаті Біхар.

Згідно з Національним бюро реєстрації злочинів Індії, щодня в країні ґвалтують 93 жінок. Кількість таких випадків збільшилася з 25 тис. 2012 року до 33 тис. у 2013-му.