У США відкоркували пляшку вина із затонулого 150 років тому корабля
В американському місті Чарльстон в Південній Кароліні відкрили і спробували вміст пляшки, яку виявили на затонулому 151 рік тому кораблі Mary Celestia.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.
За дегустацією експертами вина зі знайденої пляшки спостерігали близько 50 глядачів, які для цього купили квитки. Виявилося, що в ємності містилася мутна рідина жовто-сірого кольору зі смаком морської води, бензину, оцту і незначними відтінками цитрусових і алкоголю.
Сомельє, які спробували вино, напій на запах і смак не сподобався. Експерти відзначають, що його міцність становить 38 градусів. У минулому в пляшці могли міститися іспанське кріплене вино або спиртовий розчин.
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Пляшку вина морські археологи виявили в шафці боцмана в носовій частині судна. Всього на Mary Celestia знайшли п'ять пляшок спиртного, а також запечатані жіночі парфуми, взуття, гребінці та інші предмети.
Пляшку на затонулому судні археологи знайшли в 2011 році. Пароплав Mary Celestia перевозив вантаж армії Конфедерації під час громадянської війни в США, яка велася з 1861 по 1865 рік. У 1864 році корабель наштовхнувся на риф біля Бермудських островів в Атлантичному океані та затонув за шість хвилин.