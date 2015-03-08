У США відкоркували пляшку вина із затонулого 150 років тому корабля

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

За дегустацією експертами вина зі знайденої пляшки спостерігали близько 50 глядачів, які для цього купили квитки. Виявилося, що в ємності містилася мутна рідина жовто-сірого кольору зі смаком морської води, бензину, оцту і незначними відтінками цитрусових і алкоголю.

Сомельє, які спробували вино, напій на запах і смак не сподобався. Експерти відзначають, що його міцність становить 38 градусів. У минулому в пляшці могли міститися іспанське кріплене вино або спиртовий розчин.

Читайте такожУ США і ЄС різко впали продажі горілки

Пляшку вина морські археологи виявили в шафці боцмана в носовій частині судна. Всього на Mary Celestia знайшли п'ять пляшок спиртного, а також запечатані жіночі парфуми, взуття, гребінці та інші предмети.

Пляшку на затонулому судні археологи знайшли в 2011 році. Пароплав Mary Celestia перевозив вантаж армії Конфедерації під час громадянської війни в США, яка велася з 1861 по 1865 рік. У 1864 році корабель наштовхнувся на риф біля Бермудських островів в Атлантичному океані та затонув за шість хвилин.