У Малі бойовики ісламістського угруповання розстріляли ресторан, загинули співробітники місій ООН і ЄС

Про це йдеться у заяві Ради Безпеки ООН, передає ТАСС.

"Члени РБ самим рішучим чином засудили терористичну атаку в Бамако 7 березня 2015 року, яка спричинила смерть п'яти цивільних осіб, в тому числі співробітників Служби ООН з розмінування у складі Багатодисциплінарної інтегрованої місії ООН по стабілізації в Малі, Європейського союзу, а також поранення багатьох інших", - наголошується в повідомленні. Раніше повідомлялося, що вилазка бойовиків забрала життя п'яти осіб - француза, бельгійця і трьох малійців.

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В РБ ООН висловили співчуття родинам загиблих, а також урядам Малі, Бельгії і Франції. "Члени Ради Безпеки закликали малійський уряд оперативно розслідувати напад і притягнути винних до правосуддя", - йдеться в комюніке.

У ніч на суботу озброєні люди увірвалися в ресторан "Ля Терас" в Бамако і відкрили вогонь по відвідувачах. Крім п'яти загиблих, поранення отримали 9 осіб, в тому числі два громадянина Швейцарії, які були цивільними працівниками оонівської місії в Малі. Відповідальність за теракт взяла на себе північноафриканське ісламістське угруповання "Аль-Мурабітун".