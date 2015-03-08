Генсек ООН закликав до гендерної рівності і боротьби з насиллям над жінками

Про це йдеться у його святковому зверенні, передає Радіо Свобода.

Пан Гі Мун нагадав про важливість дотримання декларації Пекінської конференції зі становища жінок 1995 року. Відтоді, за його словами, вдалося суттєво збільшити доступ жінок і дівчат до освіти. Майже вдвічі скоротилася кількість жінок, що вмирають під час пологів. Багато жінок нині очолюють великі компанії, уряди і міжнародні організації.

«Я вітаю ці досягнення. У той же час, відзначаючи сьогодні Міжнародний жіночий день, ми змушені визнати, що поставлені завдання реалізуються надто повільно і нерівномірно», – сказав Пан Гі Мун, наголосивши на стурбованості щодо насильства над жінками.

«Світ повинен продемонструвати єдність, реагуючи на те, що прихильники войовничого екстремізму обирають жінок, дівчат і дівчаток в якості об'єктів нападів», – заявив генсекретар ООН.

Читайте також8 березня помилково вважають радянським святом - правозахисникЗа його словами, навіть в мирних країнах багато жінок все ще піддаються домашньому насильству. Представниці жіночої статі все ще стикаються з дискримінацією в політиці, бізнесі та інших сферах життя.

«Нам слід змінити світоглядні установки, особливо у чоловіків, і перетворити самих чоловіків в активних провідників змін», – заявив глава ООН.

Згідно з дослідженням американської соціологічної компанії Gallup, 33 відсотки жінок в Україні вважать себе такими, які страждають. Але згідно з дослідженням газети Financial Times, в Україні жінки посідають від 20 до 30 відсотків посад в керівництві компаній.

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день. В Україні цей день є державним святом. Цього року вихідними оголошено два дні 8 і 9 березня.