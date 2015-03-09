У Санкт-Петербурзі відпустили затриманих на несанкціонованій акції на підтримку Савченко

Про це повідомив петербурзький депутат Борис Вишневський, передає ТСН.

Раніше він зазначав, що доставлених у відділення учасників флешмобу на Невському проспекті не відпускали протягом 4,5 годин.

Читайте такожУ Петербурзі на акції в підтримку Савченко затримано 3 людей

В ході акції активісти взялися за руки на знак підтримки Савченко. У однієї з жінок був український прапор.

За даними правозахисників, поліцейські затримали п'ятьох осіб. З четверга в Санкт-Петербурзі проходять одиночні пікети під гаслом "Не дайте померти Надії", кульмінацією яких став флешмоб, проведений 8 березня.