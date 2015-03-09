У Санкт-Петербурзі відпустили затриманих на несанкціонованій акції на підтримку Савченко
02:48, 09 березня 2015Світ
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Всіх затриманих на несанкціонованій акції в підтримку української льотчиці Надії Савченко відпустили з відділу поліції в Санкт-Петербурзі.
У Санкт-Петербурзі відпустили затриманих на несанкціонованій акції на підтримку Савченко / Росбалт
Про це повідомив петербурзький депутат Борис Вишневський, передає ТСН.
Раніше він зазначав, що доставлених у відділення учасників флешмобу на Невському проспекті не відпускали протягом 4,5 годин.
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В ході акції активісти взялися за руки на знак підтримки Савченко. У однієї з жінок був український прапор.
За даними правозахисників, поліцейські затримали п'ятьох осіб. З четверга в Санкт-Петербурзі проходять одиночні пікети під гаслом "Не дайте померти Надії", кульмінацією яких став флешмоб, проведений 8 березня.
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