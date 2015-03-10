В Аргентині зіткнулися два вертольоти: загинуло 10 осіб

Інцидент стався в населеному пункті Вілья-Кастельї в 300 кілометрах від столиці провінції, повідомляє РИА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами глави управління з питань безпеки провінції Сесара Ангуло, загинуло не менше десяти людей.

За даними газети La Nacion, попередньо, на борту одного з вертольотів перебували французькі громадяни, які брали участь у зйомках реаліті-шоу про виживання в складних умовах.

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Як повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на представника місцевої влади провінції Ла-Ріоха Диселя Кунео (Disel Cuneo), в результаті інциденту загинули кілька французів і два аргентинці. "Серед жертв є кілька громадян Франції. На даний момент нам відомо тільки про двох загиблих громадян Аргентини", - заявив Кунео.

За даними видання Infobae, вертольоти з учасниками прямували в район Кебрада-дель-Йесо, де знімається шоу. Вертольоти зіткнулися на висоті близько 100 метрів. В результаті зіткнення ніхто не ж. Вертоліт був приписаний до провінції Сантьяго-дель-Естеро, інший використовувався владою провінції Ла-Ріоха.

Поліція почала розслідування інциденту.