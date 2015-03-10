У Малайзії серед держслужбовців виявили прихильників ІД

Як повідомила у вівторок на своєму сайті газета Star, ці особи будуть направлені для проходження примусової "реабілітаційної програми", передає ТАСС.

"Отримана спецслужбами інформація свідчить про те, що ряд співробітників держструктур протягом тривалого періоду часу висловлювали підтримку діяльності ІД. Хоча вони не планували виїхати на Близький Схід для безпосередньої участі в бойових діях на стороні терористів, їм, тим не менш, необхідно пройти строкову реабілітацію", - заявив представник уряду штату Мохамад Юнос Хусін.

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За його словами, зібрати дані на прихильників екстремістів контррозвідці вдалося завдяки аналізу їх поведінки і характеру висловлювання в соціальних мережах. "Завдяки своєчасно вжитим заходам вони вже не становлять загрозу для місцевого населення. В даний час щодо них ведуться слідчі дії", - уточнив Мохамад Юнос.