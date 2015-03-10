Іракська армія відбила місто Алам у бойовиків ІД

20:07, 10 березня 2015
Світ
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Іракські війська відбили у бойовиків-ісламістів місто Алам, відкривши шлях до наступу на сусіднє місто Тікріт, повідомляє влада Іраку.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За інформацією офіційних джерел, урядові війська за підтримки шиїтського ополчення увійшли в Алам рано вранці у вівторок і незабаром встановили над ним повний контроль.

Алам знаходиться на північ від Тікріта, який контролюється джихадистами з літа минулого року.

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Наступ в районі Тікріта на сьогоднішній день є найбільшою операцією проти бойовиків "Ісламського держави".

Бойовики досі контролюють великі території в Сирії та Іраку, в тому числі друге за величиною іракське місто Мосул.

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