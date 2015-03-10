Іракська армія відбила місто Алам у бойовиків ІД
20:07, 10 березня 2015Світ
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Іракські війська відбили у бойовиків-ісламістів місто Алам, відкривши шлях до наступу на сусіднє місто Тікріт, повідомляє влада Іраку.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
За інформацією офіційних джерел, урядові війська за підтримки шиїтського ополчення увійшли в Алам рано вранці у вівторок і незабаром встановили над ним повний контроль.
Алам знаходиться на північ від Тікріта, який контролюється джихадистами з літа минулого року.
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Наступ в районі Тікріта на сьогоднішній день є найбільшою операцією проти бойовиків "Ісламського держави".
Бойовики досі контролюють великі території в Сирії та Іраку, в тому числі друге за величиною іракське місто Мосул.
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