Ізраїль висунув умови припинення вогню в Лівані

Прем`єр-міністр Ізраїлю висунув три умови припинення військової операції в Лівані, передає агентство AFP.

Ольмерт зажадав звільнення ізраїльських солдатів, захоплених бойовиками угруповання "Хезбалла", припинення ракетного обстрілу Ізраїлю і виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо роззброєння ліванських бойовиків.

Уряд Лівану запропонував Ізраїлю укласти перемир`я у четвер увечері. За ініціативою Лівану вирішено провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН, на якому буде обговорене загострення конфлікту між Ізраїлем і Ліваном.

"Хезбалла" пропонує відпустити полонених ізраїльтян в обмін на звільнення арабських увязнених, які утримуються в ізраїльських в`язницях. Ізраїльський уряд категорично відкидає таку умову.

Лента.ру