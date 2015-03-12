Помер англійський письменник-фантаст Террі Пратчетт

17:56, 12 березня 2015
Світ
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У віці 66 років помер англійський письменник-фантаст Террі Пратчетт.

Наибольшую известность Пратчетту принес цикл сатирического фэнтези про Плоский мир / facebook.com/pratchett

Про це йдеться у повідомленні на його офіційній сторінці в Facebook.

"З нескінченним жалем повідомляємо, що сер Террі Пратчетт помер. Світ втратив одного з найяскравіших і нвйбільш дотепних людей. Спочивай з миром, сер Террі Пратчетт", - наголошується в повідомленні.

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Найбільшу популярність Пратчетту приніс цикл сатиричного фентезі про "Плоский світ", тираж книг цієї серії становить близько 50 мільйонів екземплярів.

публікаціяTerry Pratchett.

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