Помер англійський письменник-фантаст Террі Пратчетт
17:56, 12 березня 2015Світ
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У віці 66 років помер англійський письменник-фантаст Террі Пратчетт.
Найбільшу популярність Пратчетту приніс цикл сатиричного фентезі про "Плоский світ" / facebook.com/pratchett
Про це йдеться у повідомленні на його офіційній сторінці в Facebook.
"З нескінченним жалем повідомляємо, що сер Террі Пратчетт помер. Світ втратив одного з найяскравіших і нвйбільш дотепних людей. Спочивай з миром, сер Террі Пратчетт", - наголошується в повідомленні.
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Найбільшу популярність Пратчетту приніс цикл сатиричного фентезі про "Плоский світ", тираж книг цієї серії становить близько 50 мільйонів екземплярів.
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