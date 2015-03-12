Росія готується витратити на розробку нової зброї майже 5 млрд доларів

Про це повідомив заступник глави військового відомства Росії Юрій Борисов, передає ТАСС.

Раніше заступник міністра повідомив, що обсяг держоборонзамовлення в 2015 році складе 1,8 трлн рублів (30 млрд доларів).

У 2014 році обсяг держоборонзамовлення склав близько 1,7 трлн рублів (близько 28 млрд доларів). Раніше планувалося, що в 2015 році він зросте приблизно на 20%.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України розцінює як підтвердження непередбачуваності російської влади заяву представника МЗС РФ про право розміщувати ядерну зброю в Криму.