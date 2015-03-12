Греція пообіцяла платити борги

У той же час глава грецького уряду різко розкритикував іноземних кредиторів, заявивши, що вони "шляхом шантажу змусили Афіни проводити провальну програму жорсткої економії", повідомляє російська служба ВВС.

З цією заявою Ципрас виступив у Парижі, де в четвер він оголосив про укладення договору про партнерство з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Читайте такожГреція вимагає від Німеччини негайно повернути борги Третього рейху - ЗМІЗа словами грецького прем'єра, це допоможе Греції правильно проводити реформи.

Проте в ОЕСР кажуть, що партнерство не є альтернативою узгодженої з міжнародними кредиторами програмі порятунку грецької економіки, і організація не надасть обтяженої боргами Греції фінансову допомогу.