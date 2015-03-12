Головуючий в ОБСЄ вітає рішення продовжити мандат місії ОБСЄ в Україні

”Сьогоднішнє рішення постійної Ради ОБСЄ у Відні продовжити мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) і виділити необхідні ресурси підтверджує підтримку і прихильність всіх 57 держав-учасників щодо реалізації Мінських домовленостей”, - заявив він.

Дачич переконаний, що необхідно скористатися моментом, якщо ”ми хочемо досягти мети, яку, я впевнений, ми всі поділяємо - побачити кінець бойових дій, перевірити відведення важкого озброєння, а також збільшити національний діалог, що призведе до нормалізації ситуації і кращого життя для всіх постраждалих в результаті конфлікту”.

Головуючий в ОБСЄ наголосив на важливості того, щоб усі сторони забезпечити безперешкодний доступ для спостерігачів ОБСЄ і забезпечили їх безпеку, що є передумовою для СММ виконувати мандат на місцях.

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Постійна Рада ОБСЄ ухвалила рішення про продовження мандата спеціальної моніторингової місії до 31 березня 2016 року. Крім того, це дозволить збільшити кількість спостерігачів з 500 до 1000, якщо це буде необхідно, в залежності від ситуації і потреб на місцях.