Євросоюз офіційно продовжив дію чорного списку для РФ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оприлюднене сьогодні у Брюсселі.

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"Рада ЄС продовжила застосування запобіжних заходів, які переслідують дії, спрямовані проти українського суверенітету, територіальної цілісності та незалежності. Замороження активів і заборона на в'їзд щодо 150 фізичних та 37 юридичних осіб продовжена на наступні шість місяців - до 15 вересня 2015 року", - зазначається у рішенні.

Дане рішення надає юридичної сили рішенню Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу від 29 січня 2015 року.

Це рішення буде оприлюднене в Офіційному журналі ЄС 14 березня.