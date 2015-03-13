Євросоюз офіційно продовжив дію чорного списку для РФ
12:30, 13 березня 2015Світ
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Євросоюз продовжив дію санкцій, пов'язаних з підривом суверенітету і територіальної цілісності України, ще на півроку - до 15 вересня цього року.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оприлюднене сьогодні у Брюсселі.
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"Рада ЄС продовжила застосування запобіжних заходів, які переслідують дії, спрямовані проти українського суверенітету, територіальної цілісності та незалежності. Замороження активів і заборона на в'їзд щодо 150 фізичних та 37 юридичних осіб продовжена на наступні шість місяців - до 15 вересня 2015 року", - зазначається у рішенні.
Дане рішення надає юридичної сили рішенню Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу від 29 січня 2015 року.
Це рішення буде оприлюднене в Офіційному журналі ЄС 14 березня.
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