На нелегальній тютюновій фабриці в Польщі затримали 12 українців

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили сьогодні у Центральному слідчому бюро (CBŚ), що займалося цією справою.

"За нашою інформацією, вони працювали на цій фабриці. Зараз прикордонна служба перевіряє, чи перебували вони у Польщі легально", - сказала співрозмовник агентства.

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Вона назвала передчасним говорити про те, хто створив цю фабрику, зауваживши, що разом з українцями було затримано також двох громадян Польщі.

Правоохоронці виявили на місці 57 тонн тютюну вартістю близько 9 млн доларів (за поточним курсом) та дві установки для його переробки.

Вироблений товар поставлявся нелегальним фабрикам з виробництва сигарет на території усієї Польщі.

"Збитки держави через незаплачений податок склали близько 11 млн дол.", - відзначили в CBŚ.