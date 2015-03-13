На нелегальній тютюновій фабриці в Польщі затримали 12 українців
Польські правоохоронці затримали 12 громадян України, котрі працювали на одній із найбільших у Польщі нелегальних фабрик з виробництва тютюнового наповнювача, яку на цьому тижні було виявлено у Варшаві.
Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили сьогодні у Центральному слідчому бюро (CBŚ), що займалося цією справою.
"За нашою інформацією, вони працювали на цій фабриці. Зараз прикордонна служба перевіряє, чи перебували вони у Польщі легально", - сказала співрозмовник агентства.
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Вона назвала передчасним говорити про те, хто створив цю фабрику, зауваживши, що разом з українцями було затримано також двох громадян Польщі.
Правоохоронці виявили на місці 57 тонн тютюну вартістю близько 9 млн доларів (за поточним курсом) та дві установки для його переробки.
Вироблений товар поставлявся нелегальним фабрикам з виробництва сигарет на території усієї Польщі.
"Збитки держави через незаплачений податок склали близько 11 млн дол.", - відзначили в CBŚ.