Понад 40 осіб загинули через руйнівний ураган "Пем" в острівній державі Вануату (фоторепортаж)

В результаті руйнівного урагану "Пем", який обрушився у суботу, 14 березня, на острівну державу Вануату в Тихому океані, загинули не менше 44 людини, передає Deutsche Welle.

Між тим експерти побоюються, що число загиблих може бути значно вище. Урагану була привласнена найвища - п'ята категорія. Це означає, що швидкість поривів вітру перевищувала 300 кілометрів на годину.

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Австралійське телебачення показало перші кадри природної катастрофи, на яких видно потужні хвилі, що обрушуються на прибережні променади, вирвані з коренем дерева і перекинуті опори ліній електропередач. Напередодні бурі у безпечні місця були евакуйовані кілька тисяч людей, повідомляє агентство dpa.