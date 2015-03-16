У Назарбаєва анонсували зустріч з Путіним і Лукашенком на 20 березня

Про це повідомляють РИА новости з посиланням на прес-секретаря глави Казахстану Даурена Абаєва.

"Зустріч відбудеться 20 березня в Астані. На сьогоднішній день російська і білоруська сторони підтвердили свою участь", - сказав Абаєв.

За його словами, причиною перенесення зустрічі є "щільний графік лідерів трьох держав".

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Раніше зустріч була запланована на 12-13 березня в Астані. Президенти Казахстану Нурсултан Назарбаєв, Білорусі Олександр Лукашенко і РФ Володимир Путін мали намір обговорити ситуацію в Україні.

11 березня Володимир Путін скасував візит в Казахстан. Офіційно про причини скасування візиту не повідомлялося, однак неназваний казахський чиновник повідомив, що скасування візиту, можливо, пояснюється хворобою російського лідера.