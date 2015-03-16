Новодівичий монастир у Москві могли підпалити мисливці за сусальним золотом - джерело

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах Москви, передають РИА Новости.

"Не будемо забувати, що по куполу дзвіниці проводилися позолотні роботи. У нас же є, на жаль, люди, у яких при слові "золото" мозок відключається. І вже неважливо - ювелірне, сусальне або самоварное - цілком могли полізти на дзвіницю. Хоча і храм, і сама дзвіниця охороняються, але як версію це виключати не можна", - заявило джерело.

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Він зазначив, що офіційний висновок про причини пожежі буде робитися на підставі експертизи, проведеної фахівцями МНС. Орієнтовно, результати обстеження об'єкта слід чекати протягом найближчого тижня.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 16 березня в центрі Москви загорівся Новодівичий монастир. Про займання стало відомо в 22:41 за місцевим часом. Спочатку загорілися будівельні ліси, вежі, які незабаром обрушилися. Займання почалося в верхній частині дзвіниці. Відомо, що ніхто не постраждав.