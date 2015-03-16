У Лівії звільнено 15 українських лікарів, яких захопили бойовики Ісламської держави - МЗС

19:33, 16 березня 2015
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15 українських лікарів у Лівії, які були викрадені озброєними особами, що пов’язані з так званою «Ісламською державою Іраку та Леванту», звільнено та повернуто до місця їх попереднього перебування.

Reuters

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника МЗС України Євгена Перебийноса.

"16 березня у місті Сірт (Лівія) озброєними особами, що пов’язані з так званою «Ісламською державою Іраку та Леванту», було викрадено групу з 15 українських лікарів, які працюють у лівійській лікарні «Ібн Сіна» та мали залишити територію міста через погіршення безпекової ситуації в регіоні. Завдяки оперативним заходам, вжитим Міністерством закордонних справ України та Посольством України в Лівії, українських громадян цього ж дня було звільнено та повернуто до місця їх попереднього перебування в Лівії", - зазначив він.

Читайте такожВ Іраку бойовики "Ісламської держави" спалили живцем 16 осібЗа словами Перебийноса, у зв’язку з цим українська сторона звернулася до відповідних лівійських органів з вимогою гарантувати безпеку наших громадян під час їх перебування на території країни та сприяти їх виїзду за межі Лівії у разі виявлення ними такого бажання.

Дипломатичне представництво України в Лівії підтримує з українськими лікарями постійний зв’язок та вживає заходів з метою створення необхідних умов для їх евакуації з лівійської території, наголосив речник МЗС.

Міністерство закордонних справ України вкотре звертається до українців з наполегливою рекомендацією уникати поїздок до Лівії, а до громадян України, які вже перебувають на території цієї держави – негайно залишити її територію.

Раніше канал Аль-Арабіа з посиланням на власні джерела повідомив, що бойовики Ісламської держави у лівійському Сирті захопили в полон групу іноземних медиків - громадян Філліппін та України.

Запеклі бої між бойовиками ІД та урядовими військами за лівійський Сирт тривають вже два дні, повідомляє Рейтер. Мешканці масово залишають місто.

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