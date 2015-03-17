Латвія: в економічній зоні виявили підводний човен РФ
01:48, 17 березня 2015Світ
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Збройні сили Латвії повідомляють про те, що 16 березня у виключній економічній зоні Латвії на відстані 27 морських миль від територіальних вод країни проплив російський підводний човен проекту 877 "Палтус".
В економічній зоні Латвії виявили підводний човен РФ / topwar.ru
Інформація про це з'явилася в понеділок увечері в Twitter Національного зборів Латвії, повідомляє ВВС Україна.
У листопаді 2014 року і лютому 2015 у виключній економічній зоні Латвії вже з'являлися субмарини і корвети ВМС Росії. На відміну від територіальних вод виключна економічна зона не закрита для військових кораблів інших держав.
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