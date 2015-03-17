Росія почала масові навчання в Арктиці

У повідомленні, поширеному російськими новинними агентствами, Шойгу зазначає, що маневри проводиться згідно з наказом президента Росії Володимира Путіна, пише Deutsche Welle.

До навчань залучено 38 тисяч, понад 50 кораблів і підводних човнів, а також 110 літаків. Навчання триватимуть п'ять днів. Навчання пройдуть на архіпелагах Нова Земля та Земля Франца-Йосипа.

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Як відомо, нині російські війська проводять паралельно низку навчань і в інших регіонах Росії. Близько трьох тисяч військових проходять тренування на острові Сахалін, півострові Камчатка та інших територіях Далекого Сходу Росії. В Бурятії (південний Сибір) російська авіація проводить маневри, на західному півдні Росії, у Ставропольському краї також проводяться навчання.

Також, як повідомлялось, власні маневри проводить НАТО. У Чорному морі у військових тренуваннях задіяні кораблі США, Німеччини, Болгарії та Туреччини. Нещодавно США відправили до країн Балтії три тисячі військових, а в другій половині цього року п'ять тисяч американських військових пройдуть навчання у Польщі.