США досягли ліміту держборгу

Як пише РИА Новости, в мінфіні США повідомили, що в даний час борг перевищив 18 трильйонів доларів. США - одна з небагатьох країн, де законодавчо встановлений ліміт державних запозичень.

З 16 березня дня і до схвалення нових запозичень конгресом Мінфін буде приймати "екстраординарні" заходи, щоб продовжувати платити за зобов'язаннями уряду. Ситуація з боргом накладається на обговорення бюджету на 2016 фінансовий рік - з обох питань демократична адміністрація та республіканці, які контролюють Конгрес, поки що не збираються поступатися один одному. Дві партії розходяться в базових оцінках напряму бюджетної політики, включаючи секвестр, оборонні витрати, дефіцит бюджету.

Читайте такожСША: санкції проти Росії залишатимуться

Міністр фінансів США Джек Лью попередив Конгрес про досягнення ліміту на держборг і нагадав, що необхідність підвищення "стелі" боргу не означає, що Конгрес дозволить уряду додаткові витрати. Це просто дозволить уряду профінансувати вже схвалені Конгресом витрати, зазначив він.

Республіканці поки що не визначилися, чи вони будуть наполягати на поступки адміністрації щодо витрат в обмін на підвищення "стелі" боргу. У 2013 році федеральні органи влади були закриті протягом більш ніж двох тижнів через відмову республіканців дозволити подальші запозичення. Однак те бюджетне протистояння зашкодило рейтингам республіканців і Конгресу і відтоді не повторювалося.