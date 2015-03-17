Латвія має намір посилити охорону кордону з Росією
07:38, 17 березня 2015Світ
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Латвія має намір оснастити східні кордони з Росією і Білоруссю сучасною системою безпеки.
Для реалізації потрібно 15 млн євро / flickr.com/photos/bubbahop
Для реалізації ініціативи латвійських властей необхідно 15 млн євро, повідомляє Deutsche Welle.
Як заявив міністр внутрішніх справ країни Рихардс Козловскіс, протягом чотирьох років на східному кордоні з'явиться прикордонна смуга шириною 12 метрів, оснащена сучасними системами безпеки. За його словами, вона поліпшить швидкість реагування латвійської прикордонної служби.
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Крім того, новий проект необхідний Латвії для боротьби зі зростаючим числом порушників кордону. Для реалізації ініціативи латвійської влади потрібні інвестиції в розмірі близько 15 мільйонів євро.
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