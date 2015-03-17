Німеччина збільшить витрати на оборону
Німеччина планує збільшити свій військовий бюджет на 6,2% протягом наступних 5 років у відповідь на зростання нестабільності у світі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в німецькому уряді.
Це вперше за майже півстоліття німецький уряд може збільшити такі витрати. Уряд має обговорити середньостроковий бюджет у середу, пише Європейська правда.
За інформацією джерела, оборонний бюджет зросте на 1,2 млрд євро в 2016 році до 34,2 млрд і в 2019 році має становити 35 млрд євро, що дозволить втілити плани з модернізації армії.
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Додаткові кошти також сприятимуть активнішій участі Німеччини у спільних навчаннях з НАТО у відповідь на зростання напруженості між Росією і Заходом.
Наразі лише три країни з 28 членів НАТО досягли цільового витрачання не менше 2% від ВВП – це Британія, США та Греція. Лідери країн Альянсу торік в Уельсі домовилися йти до цієї мети.