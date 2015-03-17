ЗМІ: У Москві зганяють вчителів на святкування анексії Криму

Відповідні листи з нагадуванням про місце і час події були розіслані організаціями вищого рівня, так званими міжрайонними радами директорів шкіл Москви, пише Новая газета.

Як пише видання, листи розсилали адресно, не під копірку. Залежно від розміру школи, директорів просили підготувати та надіслати списки своїх делегацій (у відомих редакції листах йшлося про склад делегації в 10-30 осіб). Формально вчителів збирають для проходу на святковий концерт на Василівському узвозі в Москві.

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