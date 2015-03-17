Швейцарія поверне Нігерії вкрадені колишнім президентом гроші
21:22, 17 березня 2015Світ
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Швейцарія поверне Нігерії $380 млн, які були вкрадені у часи правління президента Сані Абачі.
Швейцарія поверне гроші Нігерії, які вкрав колишній президент / Фото УНІАН
Після смерті Сані Абачі в 1998 році Нігерія звернулася до швейцарської влади з проханням повернути понад $2 млрд, розміщених на банківських рахунках членами його сім'ї.
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У минулому році Швейцарія повернула $700 млн після досягнення угоди з нігерійським урядом.
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