Швейцарія поверне Нігерії вкрадені колишнім президентом гроші

Після смерті Сані Абачі в 1998 році Нігерія звернулася до швейцарської влади з проханням повернути понад $2 млрд, розміщених на банківських рахунках членами його сім'ї.

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У минулому році Швейцарія повернула $700 млн після досягнення угоди з нігерійським урядом.