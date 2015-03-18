Пєсков пояснив, чому сестрі Савченко не дозволили сісти замість Надії
00:53, 18 березня 2015Світ
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Москва не буде обмінювати затриману українську льотчика Надію Савченко на її сестру в зв'язку з тим, що законодавство Росії такої практики не передбачає.
Кремль відмовився обміняти Савченко в СІЗО на її сестру / Фото : pasmi.ru
Про це повідомив журналістам прес-секретар глави російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
Так він прокоментував повідомлення про те, що сестра Савченко звернулася до Володимира Путіна з проханням про обмін.
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За словами Пєскова, він особисто вів бесіду з сестрою української льотчиці Вірою Савченко по телефону. «Було звернення сестри Савченко до Путіна, де вона дійсно пропонувала замінити собою сестру», - зазначив він.
За словами прес-секретаря глави держави, «зараз ведеться слідство, і за законодавством дія, яку можна порівняти з обміном заручниками, не проводиться».
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