Пєсков пояснив, чому сестрі Савченко не дозволили сісти замість Надії

Про це повідомив журналістам прес-секретар глави російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Так він прокоментував повідомлення про те, що сестра Савченко звернулася до Володимира Путіна з проханням про обмін.

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За словами Пєскова, він особисто вів бесіду з сестрою української льотчиці Вірою Савченко по телефону. «Було звернення сестри Савченко до Путіна, де вона дійсно пропонувала замінити собою сестру», - зазначив він.

За словами прес-секретаря глави держави, «зараз ведеться слідство, і за законодавством дія, яку можна порівняти з обміном заручниками, не проводиться».