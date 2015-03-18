У Тунісі в ході спецоперації вбито бойовиків, які розстріляли туристів у музеї

Про це повідомляють офіційні ЗМІ Тунісу, передає Бі-бі-сі. У ході спецоперації один поліцейський загинув. Крім цього, повідомляється про звільнення заручників.

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Раніше прес-секретар міністерства закордонних справ Польщі Марчін Войчеховський повідомив, що серед поранених в результаті нападу на туристів, четверо польських громадян.

Поки залишається невідомою національність семи з восьми убитих туристів.