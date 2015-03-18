У Тунісі в ході спецоперації вбито бойовиків, які розстріляли туристів у музеї
17:02, 18 березня 2015Світ
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У Тунісі під час спецоперації вбито двох бойовиків, які напали на будівлю музею, що примикає до парламенту, і вбили туристів.
REUTERS
Про це повідомляють офіційні ЗМІ Тунісу, передає Бі-бі-сі. У ході спецоперації один поліцейський загинув. Крім цього, повідомляється про звільнення заручників.
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Раніше прес-секретар міністерства закордонних справ Польщі Марчін Войчеховський повідомив, що серед поранених в результаті нападу на туристів, четверо польських громадян.
Поки залишається невідомою національність семи з восьми убитих туристів.
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