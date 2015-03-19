Росія стежить за Британією з допомогою рибалок-шпигунів - ЗМІ

Саме таку тактику використовують російські військові в новій холодній війні проти заходу. У Путіна є цілий флот рибальських траулерів, нашпигованих сучасним обладнанням, повідомляють Подробности.

"У водах Північного моря біля британських берегів засікли щонайменше шість таких кораблів", - повідомив журналістам високопоставлений адмірал. Судна ловлять сигнали з військових баз королівства. Знають, наприклад, - коли в повітря піднімаються винищувачі на перехоплення російських літаків - таке останнім часом часто трапляється.

Читайте такожКемерон оголосив полювання на розвідників з Росії - ЗМІ

І якщо у вісімдесятих британці могли без проблем нейтралізувати шпигунів - зараз на озброєнні в Росії більш просунуті технології, так і армія є більш дієздатною.

"Ескалація наростає, і це нас турбує. Путін дуже непередбачуваний. У Росії є ядерна зброя, вона цілком може використовувати її у війні", - вважає лорд Алан Уест, адмірал, член таємної ради Великобританії.

А ще адмірал запевняє - Президент Росії захищається, як може. Як не крути, у Європи та Америки більше військової могутності. Щоб продемонструвати - і цього не приховують - у Шотландії вже восени проведуть найбільші за десятиліття навчання НАТО. Бійці 12-ти країн Альянсу, на суші, у воді і повітрі - будуть відпрацьовувати майстерність.