Слідчі в РФ не вірять у причетність до вбивства Нємцова ще одного бійця батальйону "Північ"

На нього дали свідчення ряд обвинувачених, передає Росбалт.

У свідченнях, які ще будучи свідками дали Заур Дадаєв та інші нині заарештовані, постійно "спливає" прізвище бійця батальйону "Північ" Руслана Геремеєва, родича начальника РВВС Шелковского району Чечні Вахи Геремеєва і сенатора Сулеймана Геремеєва.

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Згідно з цими свідченнями, в Москву Дадаєв прибув разом з Геремеєвым, проживав в одній квартирі з них - на Вєєрній вулиці (де і ховалися передбачувані злочинці після вбивства Нємцова), приносив туди продукти. Разом з Геремеєвым їх бачили в барі "Цинк", в одному з готелів і т. д. Більшість часу перед вбивством Дадаєв проводив разом з Геремеєвым. Саме останній познайомив Дадаєва з колишнім співробітником Шелковського РВВС Темірланом Ескерхановим (знаходиться зараз під арештом у справі Нємцова"). З матеріалів справи можна зрозуміти, що слідство зацікавилося Геремеєвым і "приміряє" його на роль одного з можливих замовників.