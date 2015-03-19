Слідчі в РФ не вірять у причетність до вбивства Нємцова ще одного бійця батальйону "Північ"
Слідчий комітет РФ перевіряє на роль можливого "замовника" вбивства Бориса Нємцова бійці батальйону "Північ" Руслана Геремеєва.
На нього дали свідчення ряд обвинувачених, передає Росбалт.
У свідченнях, які ще будучи свідками дали Заур Дадаєв та інші нині заарештовані, постійно "спливає" прізвище бійця батальйону "Північ" Руслана Геремеєва, родича начальника РВВС Шелковского району Чечні Вахи Геремеєва і сенатора Сулеймана Геремеєва.
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Згідно з цими свідченнями, в Москву Дадаєв прибув разом з Геремеєвым, проживав в одній квартирі з них - на Вєєрній вулиці (де і ховалися передбачувані злочинці після вбивства Нємцова), приносив туди продукти. Разом з Геремеєвым їх бачили в барі "Цинк", в одному з готелів і т. д. Більшість часу перед вбивством Дадаєв проводив разом з Геремеєвым. Саме останній познайомив Дадаєва з колишнім співробітником Шелковського РВВС Темірланом Ескерхановим (знаходиться зараз під арештом у справі Нємцова"). З матеріалів справи можна зрозуміти, що слідство зацікавилося Геремеєвым і "приміряє" його на роль одного з можливих замовників.