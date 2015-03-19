Калінінградські "Іскандери" Росії небезпечні для багатьох країн Європи - Грібаускайте

З такою заявою виступила в четвер президент Литви Даля Грібаускайте у Брюсселі, повідомляє Delfi.lt.

"Країни Балтії займають дуже сильну позицію щодо Росії, і зараз ми маємо можливість спостерігати біля наших кордонів, в Калінінградській області, як Росія стягує туди зброю і техніку. Зокрема, ракетні комплекси "Іскандер", здатні дістати до багатьох європейських столиць і навіть до Берліна" - заявила президент.

Вона в черговий раз зазначила, що в нинішніх умовах не можна говорити про послаблення чи скасування санкцій проти Росії.

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16 березня президент Росії Володимир Путін дав наказ перебазувати ракетні комплекси "Іскандер" в Калінінградську область в рамках раптової перевірки боєготовності.