У Лондоні вперше представлять експонати з закритого Кримінального музею Скотленд-Ярду

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Чорний музей" розташований в штаб-квартирі лондонської поліції і є одним з найвідоміших, але при цьому найменш відвідуваних виставкових комплексів світу. Там знаходяться справжні речові докази і документи, що розповідають про найрезонансніші злочини Великобританії з 1875 року, коли музей був заснований. Однак, незважаючи на великий інтерес до подібного роду експонатів, побачити їх своїми очима звичайній людині раніше було майже неможливо.

І ось тепер міська влада нарешті вирішила виправити це прикре упущення. Вже у жовтні в Музеї Лондона для всіх бажаючих буде відкрита виставка "Кримінальний музей розкриває свої секрети" (Crime Museum Uncovered). На ній буде представлено близько 500 найцікавіших предметів із зібрання Скотленд-Ярду.

"Ці експонати є мовчазними свідками цілої епохи в кримінальній історії Сполученого Королівства, - заявила куратор виставки Джекі Кілі. - Кожному з представлених тут предметів є що розповісти відвідувачам, які, я впевнена, не підуть розчарованими".

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У той же час, за словами куратора, експозиція не буде присвячена "одним лише злочинцям". "Ми хочемо розповісти нашим гостям дуже людські історії: про детективів, які розслідували резонансні справи, про людей, які стали жертвами зловмисників, а також про членів їх сімей", - додала Кілі.

Кримінальний музей розміщений у 101-й кімнаті штаб - квартири Скотленд-Ярду на вулиці Вікторія-стріт, в самому центрі Лондона, неподалік від парку Сент-Джеймс. Згідно з наявною інформацією, там знаходяться близько 20 тис експонатів. У різні роки почесними гостями музею були письменник Артур Конан Дойл, ілюзіоніст Гаррі Гудіні, а також актори Стен Лорел та Олівер Харді.