У КНДР заявили про готовність запустити ядерну ракету "в будь-який момент"

Про це сказав посол КНДР в Великобританії Хен Хак Бон (Hyun Hak-bong) в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, повідомляє РИА Новости.

Журналіст телеканалу поставив питання послу: "Дозвольте уточнити, ви говорите, що КНДР має можливість зараз провести запуск ракети з ядерною боєголовкою?".

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"У будь-який час, в будь-який час, так", - відповів Хен Хак Бон. "Ми не говоримо порожніх слів... Не тільки США мають монополію на проведення ударів ядерною зброєю", - сказав посол.