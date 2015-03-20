У КНДР заявили про готовність запустити ядерну ракету "в будь-який момент"
15:10, 20 березня 2015Світ
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Північна Корея має в своєму розпорядженні ядерну зброю і готова запустити ракету з ядерною боєголовкою "в будь-який момент".
REUTERS
Про це сказав посол КНДР в Великобританії Хен Хак Бон (Hyun Hak-bong) в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, повідомляє РИА Новости.
Журналіст телеканалу поставив питання послу: "Дозвольте уточнити, ви говорите, що КНДР має можливість зараз провести запуск ракети з ядерною боєголовкою?".
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"У будь-який час, в будь-який час, так", - відповів Хен Хак Бон. "Ми не говоримо порожніх слів... Не тільки США мають монополію на проведення ударів ядерною зброєю", - сказав посол.
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