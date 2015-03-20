У Петербурзі напередодні ювілею Перемоги проведуть зліт європейських і російських нацистів

Про це написав депутат Петербурзьких законодавчих зборів Борис Вишневський в статті в Новой газете.

"Напередодні ювілею Перемоги у Пітері пройде зліт націоналістів і неонацистів зі всієї Європи", - написав автор.

Як йдеться в статті, де-факто форум організовує пітерське відділення партії «Родина» (яка також є праворадикальною - ред.), але юридичним організатором є «Російський національний культурний центр - Народний дім», який називає цей захід «першим у світовій історії Форумом національно-орієнтованих політичних сил Європи і Росії».

"Судячи з передбачуваного списку доповідачів, взяти участь у форумі збираються представники одинадцяти європейських партій - велика частина з них має репутацію ультраправих, а то і неонацистських. В той же час вони вирізняються впевненою підтримкою дій Володимира Путіна на міжнародній арені", - пише Вишневський.

Передбачувані учасники форуму

Роберто Фіоре (Італія) - засновник і лідер партії неофашистської «Форца Нуова», яка підтримала захоплення Криму і війну на сході двох українських областей.

У 1985 році був заочно засуджений в Італії за причетність до фашистської терористичної організації ANR.

Удо Фойгт (Німеччина) - ультраправий політик, колишній голова правоекстремістської Націонал-демократичної партії Німеччини, а нині - депутат Європарламенту.

Засуджений у Німеччині на 10 місяців умовно за заяву про те, що його партія "схиляється" перед мужніми воїнами вермахту і СС.

Прикметно, що ще зовсім нещодавно, влітку 2014 року, російська пропаганда (РИА Новости) демонструвала на прикладі Фойгта в Європарламенті "тріумф неонацизму" в Європі.

Депутати Європарламенту від Греції Елефтеріос Сінадінос і Георгіос Епітідіос - представники партії "Золота зоря", за статутом якої «тільки арійці за кров'ю і греки за походженням можуть претендувати на членство у партії». Емблемою партії є модифікована свастика.

Читайте такожThe Telegraph: Путін каже, що немає нічого поганого в договорі між СРСР і нацистською НімеччиноюСтефан Якобсен з Швеції представляє «Партію шведів», також вважається в своїй країні неонацистською та націонал-соціалістичною. У 2008 році вона була заснована членами розпущеного Націонал-соціалістичного фронту.

Даніель Карлсен (Данія) очолює неонацистську "Партію данців", засновану колишніми членами Націонал-соціалістичного руху Данії, який, у свою чергу, було «дочірньою структурою» нацистської НСДАП. Радіостанція руху була визнана расистською і заборонена в 2004 році.

Нік Гріффін з «Британської національної партії», чия ідеологія включає расизм, антисемітизм, заперечення Голокосту, заборону імміграції і гомофобію.

А також «міністр закордонних справ» «ДНР» Олександр Кофман, лідер партії «Батьківщина» і депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Олексій Журавльов, націоналіст Єгор Холмогоров, редактор журналу «Питання націоналізму» Надія Шалімова, координатор «Російського Імперського руху» Станіслав Воробйов, організовує форум колишній член КПРФ Юрій Любомирський.

Читайте такожАнексію Криму підтримали європейські неонацисти і комуністи (документ)Крім нацизму, расизму і гомофобії, всіх доповідачів форуму об'єднує визнання анексії Криму та підтримка війни на Донбасі.

Антифашисти Петербурга заявили, що будуть домагатися скасування форуму і закликали городян висловити свій протест керівництву готелю, де він повинен пройти. На їхню думку, всі партії, які візьмуть участь у форумі «об'єднує те, що вони судять про людей не за вчинками, а за національністю, кольором шкіри, релігійної, культурної, статевої приналежності і хочуть покласти цей підхід в основу державної політики».