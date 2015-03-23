У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку сталося загоряння

Сильний запах гару відчувався на головному поверсі будівлі секретаріату всесвітньої організації. Близько 19:10 за місцевим часом (01:10 кск) в штаб-квартирі спрацювала сигналізація і всіх людей, які там були евакуювали, передає ТАСС.

Низка з пожежних машин та карет швидкої допомоги вишикувалася вздовж 1-ї авеню Манхеттена, однак сама вулиця перекрита не була. Через півгодини ситуація повернулася в нормальне русло.

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Офіційного коментаря в прес-службі ООН отримати не вдалося.

Як правило, неділя в штаб-квартирі ООН є вихідним днем, однак кілька годин тому тут завершилося екстрене засідання Ради Безпеки Організації у зв'язку з ситуацією в Ємені.