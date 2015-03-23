Канцлерка Німеччини Анґела Меркель висловила готовність до створення "банку розвитку" для підтримки Греції, яка перебуває у глибокій фінансовій кризі.

Про це Меркель заявила у понеділок, 23 березня, після зустрічі з главою грецького уряду, що відбулася у Берліні, повідомляє агенція Reuters. За словами канцлерки ФРН, "якщо потрібна буде допомога, це можна обговорювати". Однак про конкретні заходи такої допомоги поки не йдеться, передає DW.de.

Водночас Меркель наголосила, що рішення про надання наступних траншів допомоги Греції мають ухвалюватись у відповідних європейських інстанціях, як от у Єврогрупі. "Я не можу Греції нічого пообіцяти", - додала Меркель.

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Грецький прем’єр-міністр Алексіс Ципрас, своєю чергою, заявив, що хоче уникнути розколу у Єврозоні через суперечку довкола боргів Греції перед міжнародними кредиторами. Очільник грецького уряду наголосив: "Ми рішуче налаштовані на пошук спільного рішення". Зустріч з Анґелою Меркель він назвав важливою для кращого порозуміння.

Водночас глава грецького уряду зазначив, що звинувачувати іноземців у проблемах Греції - хибно. Ципрас додав, що Афінам слід змінити політику, аби подолати наявні труднощі. За його словами, настав час для великих структурних реформ у Греції, щоб боротися з ухиленням від сплати податків та корупцією. Ципрас зауважив, що Греція має намір виконати свої зобов’язання.

Нинішній візит Ципраса до Німеччини є першим з часу перемоги лівої партії СИРІЗА на виборах у Греції та його обрання очільником грецького уряду.

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Нині державний борг Греції сягнув 175% ВВП країни. На тлі такої заборгованості Єврокомісія припускає, що грошей Афінам вистачить лише до 8 квітня. Тож Ципрасу залишається дедалі менше часу, аби узгодити з міжнародними кредиторами повний пакет реформ. Лише у цьому випадку Греція може розраховувати на надходження 7,2 мільярда євро з останнього траншу. Німеччина є найбільшим кредитором Афін, що забезпечив 27% від загального пакета фінансового порятунку грецької економіки.