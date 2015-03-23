Ципрас і Меркель підтвердили намір зберегти Грецію в єврозоні - ЗМІ

Прес-конференцію транслювало грецьке телебачення, повідомляє РИА Новости.

Ципрас зі свого боку заявив, що новий уряд Греції має намір проводити реформи, які допоможуть розвитку країни.

За словами двох лідерів, на зустрічі обговорювалися проблеми єврозони і Євросоюзу, двосторонні відносини.

”Економічні дані, які надає Греція, повинні бути прозорі. Уряд Греції має представити, які реформи воно буде проводити і в які терміни, коли будуть проходити переговори з кредиторами. Я б хотіла, щоб Греція була в єврозоні, розвивала економіку, боролася з безробіттям . Це означає, що повинні бути реформи”, - заявила Меркель.

Грецька журналістка запитала, чи приймалися рішення про виділенні Греції ліквідності, чи доведеться уряду в квітні вибирати, що платити - пенсії і зарплати або борги в МВФ, або можливо буде виплатити і те, і інше?

”Рішення про виділення ліквідності приймає єврогрупа після оцінки, а не Німеччина”, - сказала Меркель.

За її словами, німецький уряд хоче співпрацювати з Грецією, з народом якої склалися теплі стосунки. Багато греків живуть у Німеччині, а мільйони німців щорічно відвідують Грецію як туристи, сказала вона.

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Ціпрас, який назвав зустріч плідною і конструктивною, сказав, що він і не очікував отримати гроші. ”Я приїхав не за тим, щоб просити фінансову допомогу”, - підкреслив він.

Прем`єр Греції зазначив, що Європа ґрунтується на повазі законів і зобов`язань.

”Греція п`ять років виконувала програму порятунку, яка, за нашою оцінкою, не стала success story і привела до падіння економіки. Ми втратили 25% ВВП, отримали соціальні проблеми, такі як втрата конкурентоспроможності, безробіття, величезне безробіття серед молоді - майже 60%. Постраждали в основному бідні. На жаль, п`ять років програми не допомогли вирішити нічого. Залишаються всі проблеми”, - сказав прем`єр Греції.

За словами Ципраса, треба припинити звинувачувати у всіх бідах зовнішні сили та іноземців, як це можна найчастіше чути в Греції.

”Треба вилікувати застарілі хвороби. Наша мета - провести велику програму реформ. Це боротьба з ухиленням від податків, і тягар кризи повинні нести ті, хто уникав до цього. Разом з реформами ми повинні проводити бюджетні зміни, в юстиції”, - сказав Ципрас.