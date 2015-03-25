Путін: У 2018 році президентом може стати інша людина

Про це він сказав на зустрічі з головою організації WorldSkills з приводу можливого проведення в Казані чемпіонату світу з робочих професій, який має відбутися в 2019 році, передає РИА Новости.

"Захід, про який ми говоримо, має відбутися у 2019 році; президентські вибори в Росії - у 2018 році. Але я впевнений, що хто б не був главою російської держави, він із задоволенням візьме участь у цих заходах", - сказав Путін.

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У 2018 року підходить до завершення третій президентський термін Володимира Путіна, повідомляє Дождь.

Раніше він не давав чіткої відповіді з приводу своєї участі в нових виборах, однак і не виключав такої можливості. При цьому він підкреслював, що "довічно" залишатися на посаді глави держави не збирається.