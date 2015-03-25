Рішення про можливе постачання Україні летальної зброї ще не прийняте - Білий Дім

Рішення про можливе постачання в Україні у летального озброєння ще не прийняте.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар Білого Дому Джош Ернест сказав сьогодні на брифінгу у Вашингтоні.

"Я не маю оновлень з точки зору будь-якого рішення, яке президент (Обама) прийняв з цього питання", - відзначив Ернест, відповідаючи на питання про можливе постачання в Україну летального озброєння.

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"Сполучені Штати продовжують тісну співпрацю з союзниками в Європі. Ми прагнемо до урегулювання ситуації в Україні. Ми прагнемо працювати в дипломатичній формі", - зазначив Ернест.

За його словами, "ми знаємо, що єдиний шлях розв'язання цієї ситуації знаходиться не на полі бою, а за столом переговорів". У цьому зв'язку він наголосив, що США та союзники намагаються обидві сторони посадити за стіл переговорів, і особливо це стосується російської сторони щодо виконання зобов'язань, під якими вона поставила підпис у Мінську.

Ернест нагадав, що стосовно Росії були введені жорсткі санкції.

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"Правда полягає в тому, що російський президент стикається з великим тиском зі сторони міжнародної спільноти, і цей тиск буде продовжуватися до того часу, доки Росія не почне виконувати зобов'язання, які вона взяла в контексті виконання плану Мінських угод та попередніх домовленостей, які були досягнуті в Мінську", - зазначив Ернест.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ернест заявляв, що в США побоюються, що надання Україні летального озброєння може збільшити кровопролиття на Донбасі.