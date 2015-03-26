Сенатор Джонсон закликав Обаму прискоритися з наданням зброї Україні

Про це йдеться в повідомленні на сайті Джонсона, пише Українська правда.

"Необхідно, щоб президент Обама зробив пріорітетним і прискорив надання оборонної смертельної та не смертельної військової допомоги Україні, зважаючи на теракти з боку проросійських повстанців у Маріуполі", - йдеться його заяві.

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"Я радий, що сенатор Шахін (Jeanne Shaheen) і я працювали разом, щоб досягти домовленості від двох партій щодо цього питання в Сенаті. Тепер адміністрація має відреагувати, забезпечивши Україну тим, чого вони так відчайдушно потребують", - зазначив Джонсон.