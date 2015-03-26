Ведучий Top Gear Кларксон може повернутися на BBC після гучного скандалу

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

«Звичайно, я цього не виключаю, але не зараз», - сказав Йентоб. На його думку, рішення відмовитися від Кларксона як від ведучого Top Gear було правильним, однак «це сумний день для "Бі-бі-сі"».

Йентоб також заявив, що канал сподівається втримати співведучих автошоу Річарда Хаммонда і Джеймса Мея. Вони працювали з Кларксоном з 2003 року і в середині березня відмовилися від зйомок у програмі без нього.

Самі Хаммонд і Мей поки не прийняли остаточного рішення про подальшу участь у передачі. «Ми відчуваємо себе нероздільною командою. Цей зв'язок важко пояснити. Потрібно все добре обдумати», - заявив Мей, відповідаючи на запитання The Daily Mail про те, чи залишиться він в Top Gear. Він також висловив впевненість, що програма продовжить виходити в ефір.

Читайте такожАмериканський телеканал "приєднав" Україну до Росії (відео)

25 березня «Бі-бі-сі» оголосила, що не буде продовжувати контракт з Кларксоном, який закінчується в кінці березня. Ведучий був відсторонений від ефіру 10 березня через конфлікт з продюсером, який, за деякими даними, переріс у бійку. За результатом внутрішнього розслідування, проведеного компанією, бійка дійсно була і її організатором виявився сам Кларксон. Незважаючи на те, що думки в керівництві корпорації на рахунок перебування ведучого на «Бі-бі-сі» розділилися, гендиректор Тоні Холл прийняв рішення не продовжувати контракт.

Британська передача про автомобілі Top Gear виходить на «Бі-бі-сі» з 1977 року. Кларксон прийшов до неї в 1988 році. У 2013 році Кларксон був визнаний одним з найбільш високооплачуваних журналістів в історії «Бі-бі-сі». Автошоу встановило рекорд Гінесса як передача з найбільшою кількістю глядачів, її транслюють більш ніж в 200 країнах.