У Нью-Йорку від вибуху обвалилася частина житлового будинку. Є загиблі

Про це пише zn.ua з посиланням на The New York Post.

Від вибуху 2 людини загинули, не менше 30 людей постраждали.

Обвалення будинку на острові Манхеттен в мікрорайоні Іст-Віллідж сталося вдень, імовірно, після вибуху побутового газу на нижніх поверхах, де розташовувався ресторан суші. Після цього в будівлі виникла пожежа, пише Лента.ру.

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За даними New York Daily News, медики на місці надають допомогу восьми постраждалим, в тому числі двом пожежним. Один чоловік доставлений в лікарню в критичному стані.

На місці працюють близько 130 пожежників. Рятувальники огородили місце події через побоювань, що будівля може впасти.