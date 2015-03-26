У Нью-Йорку від вибуху обвалилася частина житлового будинку. Є загиблі
23:20, 26 березня 2015Світ
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В одному з районів Нью-Йорка Манхеттені стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку.
У Нью-Йорку від вибуху обвалилася частина житлового будинку / The New York Times
Про це пише zn.ua з посиланням на The New York Post.
Від вибуху 2 людини загинули, не менше 30 людей постраждали.
Обвалення будинку на острові Манхеттен в мікрорайоні Іст-Віллідж сталося вдень, імовірно, після вибуху побутового газу на нижніх поверхах, де розташовувався ресторан суші. Після цього в будівлі виникла пожежа, пише Лента.ру.
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За даними New York Daily News, медики на місці надають допомогу восьми постраждалим, в тому числі двом пожежним. Один чоловік доставлений в лікарню в критичному стані.
На місці працюють близько 130 пожежників. Рятувальники огородили місце події через побоювань, що будівля може впасти.
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