Українці залишають Ліван

Сьогодні Посольство України в Лівані забезпечило евакуацію першої групи громадян України до Сирії, звідки вони чартерним рейсом вилетять в Україну.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, сказав міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК, коментуючи ситуацію, що склалася після початку бомбардування Ізраїлем території Ліванської Республіки.

За словами Б.ТАРАСЮКА, “в Україні з глибоким занепокоєнням сприймають спалах насильства на Близькому Сході. Викликає жаль, що в результаті протистояння сторін гинуть невинні мирні люди, значних руйнувань зазнає життєво важлива цивільна інфраструктура”.

Міністр нагадав, що у зв’язку з початком воєнних дій на півдні Лівану Міністерством закордонних справ України та дипломатичними представництвами нашої держави в Лівані та Ізраїлі вживаються заходи, спрямовані на забезпечення безпеки українських громадян, які проживають або перебувають у зоні воєнного конфлікту.

З цією метою для координації дій в МЗС України на базі Департаменту консульської служби створено робочу групу. Номери телефонів „гарячої” телефонної лінії розміщенні на веб-сайті МЗС.

Посольством України в Лівані встановлено зв’язок з громадянами України, родичі яких звернулися з проханням сприяти у їх виїзді з території Лівану.

На даний момент в Лівані на консульському обліку перебуває 1605 громадян України, з яких близько 300 виявили бажання виїхати з країни.

Інформація щодо жертв або постраждалих громадян України в Лівані відсутня.